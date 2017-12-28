Başkentte çaldıkları otomobille hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'da çaldıkları otomobille hırsızlık yapan iki kişi polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir iş yerinde yaşanan hırsızlık sonrası çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların Y.K. ve B.D. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin son bir ayda iki otomobil çaldığını ve biri iş yerinden olmak üzere üç hırsızlık olayına karıştığını belirleyen polis, malzemeleri de çalıntı araçla evlerine taşıdıklarını belirledi.

Söz konusu kişilerin evinde yapılan aramada iki televizyon ele geçiren ekipler, çalınan otomobili de evin yakınında terk edilmiş buldu.

Yapılan incelemede televizyonlardan birinin iş yerinden çalındığı ortaya çıkarken, söz konusu televizyonla terk edilmiş bulunan otomobil sahiplerine teslim edildi.

Zanlılar hakkında yapılan soruşturmada Y.K'nin 4 ayrı suçtan sabıkasının bulunduğu ve kasten öldürme suçundan 20 yıl 4 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

B.D'nin ise 8 ayrı suçtan sabıka kaydının olduğu, tehdit suçundan arandığı ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu anlaşıldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen Y.K. ve B.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.