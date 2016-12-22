Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Başkentte cinayet

- Altındağ'da, kendisinden haber alınamayan kişi, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Başkentte cinayet

ANKARA (AA) - Altındağ ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişi, evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ulubey Mahallesi 863 Sokak'taki evlerinde annesi ile oturan Serdal Yılmaz (37), annesinin Manisa'ya gitmesi üzerine evde yalnız kaldı.

Bugün sabah saatlerinden itibaren oğlundan haber alamayan anne Meryem Yılmaz, yakınlarını arayıp, oğlunu kontrol etmelerini istedi. Eve giden Yılmaz'ın yakınları, kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamadı. Bunun üzerine kapıyı kırarak içeri giren yakınları, salonun ortasında çarşafla örtülmüş halde Serdal Yılmaz'ın cesedini buldu.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Yılmaz'ın, bıçak ya da tornavida benzeri delici bir cisim ile öldürüldüğünü belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, polisin evdeki dağınıklık ve boğuşma izleri nedeniyle hırsızlık ihtimali üzerinde de durduğu öğrenildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Başkentte Cinayet
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.