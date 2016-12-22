Başkentte cinayet

ANKARA (AA) - Altındağ ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişi, evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ulubey Mahallesi 863 Sokak'taki evlerinde annesi ile oturan Serdal Yılmaz (37), annesinin Manisa'ya gitmesi üzerine evde yalnız kaldı.

Bugün sabah saatlerinden itibaren oğlundan haber alamayan anne Meryem Yılmaz, yakınlarını arayıp, oğlunu kontrol etmelerini istedi. Eve giden Yılmaz'ın yakınları, kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamadı. Bunun üzerine kapıyı kırarak içeri giren yakınları, salonun ortasında çarşafla örtülmüş halde Serdal Yılmaz'ın cesedini buldu.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Yılmaz'ın, bıçak ya da tornavida benzeri delici bir cisim ile öldürüldüğünü belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, polisin evdeki dağınıklık ve boğuşma izleri nedeniyle hırsızlık ihtimali üzerinde de durduğu öğrenildi.