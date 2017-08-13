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Başkentte çocuk kavgası: 1 ölü

ANKARA (AA) - Başkentte çocuk yüzünden iki komşu arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü. Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle İlçesi Demetgül Mahallesi 413'üncü Sokak'ta oturan iki ailenin çocukları arasında akşam saatlerinde tartışma yaşandı....

Başkentte çocuk kavgası: 1 ölü

ANKARA (AA) - Başkentte çocuk yüzünden iki komşu arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle İlçesi Demetgül Mahallesi 413'üncü Sokak'ta oturan iki ailenin çocukları arasında akşam saatlerinde tartışma yaşandı.

Aile fertlerinin de karıştığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, henüz kimliği belirlenemeyen kişiler ile Tuncay Kulak (38) arasında taşlı sopalı kavga çıktı.

Kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan Kulak, evine geçtikten sonra fenalaşarak yere yığıldı. Bunun üzerine aile, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri Kulak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan iki ailenin fertlerini gözaltına alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

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