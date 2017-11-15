Başkentte EGO otobüsleri 24 saat hizmet verecek

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, başkentin merkez ilçelerinde 17 Kasım'dan itibaren EGO otobüsleri ile ulaşım hizmetinin sabaha kadar devam edeceğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Ankaralıların yoğun bir şekilde 24 saat kesintisiz toplu taşıma talepleri olduğunu, bu nedenle 17 Kasım Cuma günü gecesinden itibaren, merkez ilçeler Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle'de EGO otobüslerinin sabaha kadar hizmet vereceğini duyurdu.

Tuna, "Ankara'nın yüzde 90 yolcu kapasitesine sahip metropol 9 ilçesini kapsayacak şekilde 35 hatta, 280 seferle sabaha kadar hizmet verilecek." ifadesini kullandı.

Metro saatleri de saat 01.00'e kadar uzatıldı

Metro seferlerine ilişkin de düzenlemeye gittiklerini bildiren Tuna, saat 24.00'te biten metro seferlerinin de saat 01.00'e kadar uzatıldığını, Sincan Organize Sanayi Bölgesinde yapılan metro vagonlarının mayıs ve haziran aylarında gelmesi ve yapılacak test, adaptasyon işlemlerinin ardından metrolarda da kesintisiz 24 saat ulaşım hizmeti verilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Kesintisiz ulaşımla ilgili uygulamalarının detaylarına, EGO Genel Müdürlüğü sitesi ile EGO Cep'te uygulamasından ulaşabilecek.

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş