Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Hayriye Karadeniz Wells Fargo emin keskin Arif Ümit Uztürk
Rekorlar borsaya çekti
Rekorlar borsaya çekti
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Yılın transferini yaptı
İşte yılın transferi
İş bulamayınca patron oldu
İş bulamadı patron oldu
SANTEK sona erdi
SANTEK sona erdi

Başkentte EGO otobüsleri 24 saat hizmet verecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, "Ankara'nın yüzde 90 yolcu kapasitesine sahip metropol 9 ilçesini kapsayacak şekilde 35 hatta, 280 seferle sabaha kadar hizmet verilecek." dedi.

Başkentte EGO otobüsleri 24 saat hizmet verecek

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, başkentin merkez ilçelerinde 17 Kasım'dan itibaren EGO otobüsleri ile ulaşım hizmetinin sabaha kadar devam edeceğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Ankaralıların yoğun bir şekilde 24 saat kesintisiz toplu taşıma talepleri olduğunu, bu nedenle 17 Kasım Cuma günü gecesinden itibaren, merkez ilçeler Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle'de EGO otobüslerinin sabaha kadar hizmet vereceğini duyurdu.

Tuna, "Ankara'nın yüzde 90 yolcu kapasitesine sahip metropol 9 ilçesini kapsayacak şekilde 35 hatta, 280 seferle sabaha kadar hizmet verilecek." ifadesini kullandı.

Metro saatleri de saat 01.00'e kadar uzatıldı

Metro seferlerine ilişkin de düzenlemeye gittiklerini bildiren Tuna, saat 24.00'te biten metro seferlerinin de saat 01.00'e kadar uzatıldığını, Sincan Organize Sanayi Bölgesinde yapılan metro vagonlarının mayıs ve haziran aylarında gelmesi ve yapılacak test, adaptasyon işlemlerinin ardından metrolarda da kesintisiz 24 saat ulaşım hizmeti verilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Kesintisiz ulaşımla ilgili uygulamalarının detaylarına, EGO Genel Müdürlüğü sitesi ile EGO Cep'te uygulamasından ulaşabilecek.

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
17 KasımAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa TunaEGO OtobüsleriTürkiyeUlaşım Hizmeti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5