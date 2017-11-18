Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar yardım kampanyası Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) BAKKA Ömer Lütfi Mete hakkı eren
Uygun bilet kampanyası
Uygun bilet kampanyası
Rekorlar borsaya çekti
Rekorlar borsaya çekti
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Yılın transferini yaptı
İşte yılın transferi
İş bulamayınca patron oldu
İş bulamadı patron oldu

Başkentte EGO otobüslerinin gece seferleri başladı

Ankara'nın 9 metropol ilçesinde, EGO otobüslerinin günün 24 saati kesintisiz hizmet vermesine ilişkin gece mesaisi uygulamasına geçildi.

Başkentte EGO otobüslerinin gece seferleri başladı

ANKARA (AA) - Ankara'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın talimatıyla EGO otobüslerinin gece saatlerinde de hizmet verme uygulaması 35 hatta, 280 sefer ile başladı.

EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, gece yarısı Kızılay'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek yeni uygulama hakkında bilgi verdi.

Gündoğdu, Ankaralıların yoğun bir şekilde 24 saat kesintisiz toplu taşıma talepleri üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'nın talimatıyla bu gece itibarıyla merkez ilçeler Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle'de EGO otobüslerinin sabaha kadar hizmet vereceğini bildirdi.

Ankaralılar artık sabaha kadar EGO otobüsleriyle 9 metropol ilçede rahatça seyahat edebileceğini belirten Gündoğdu, "Bu gece itibarıyla ilk seferlerimiz başlıyor. Toplam 35 hatta, 280 seferle sabaha kadar hizmet verilecek. Bu seferler saat 02.00'ye kadar normal olarak devam edecek, daha sonra 03.00, 04.00 ve 05.00'te saat başı olarak devam edip 06.00'da normal seferlerle tekrar geri döneceğiz." diye konuştu.

Metro sefer saatleri uzatıldı

Metro seferlerine ilişkin de düzenlemeye gittiklerini aktaran Gündoğdu, saat 24.00'te biten metro seferlerinin 01.00'e kadar uzatıldığını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'nın ikramlarının olduğunu söyleyen Gündoğdu, durağa gelen otobüslerdeki şoför ve yolcular ile basın mensuplarına tatlı dağıttı.

Gece seferlerinden şoförler de yolcular da memnun

EGO şoförlerinden Mustafa Yılmaz, tüm meslektaşları adına vatandaşlara kesintisiz hizmet vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Yılmaz, halkın mağdur edilmemesi için gece gündüz çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Vatandaşlar da 24 saat kesintisiz toplu taşıma talepleri karşılandığı için hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya hem de EGO şoförlerine teşekkür ederek, gece seferlerinin başlamasından memnun olduklarını dile getirdi.

Muhabir: Aykut Karadağ

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AnkaraEGOMetro SeferleriMustafa TunaOtobüsTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5