Başkentte ev yangını

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sabah saatlerinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi tedavi altına alındı.

Serhat Mahallesi 1302. Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın üçüncü katında Metin G'nin oturduğu dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden Metin G, eşini ve kızını uyandırarak komşularından yardım istedi.

Çevredekiler tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ilk yardım ve polis ekibi sevk edildi.

Alevler dairenin büyük bölümüne yayılırken, üst katları etkileyen yoğun duman nedeniyle apartmanda oturanlar tahliye edildi.

Binada oturanlar büyük panik yaşarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Metin G, olay yerinde ilk yardım ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.

Bu arada Metin G'nin eşi ve kızı, itfaiye ekiplerinin müdahalesini gözyaşları içinde izledi.