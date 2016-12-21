Başkentte FETÖ/PDY operasyonu: 29 gözaltı

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suç ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında başkentte bazı adreslere operasyon düzenlendi.



Zanlıların adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 32 kişiden 29'u gözaltına alındı.



Firarilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



Gözaltına alınan zanlılardan bazılarının Adalet Bakanlığında çalışırken ihraç edildiği, bazılarının ise görevlerini sürdürdüğü belirtildi.