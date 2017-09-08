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Başkentte iş merkezinde yangın

- Mamak'ta, içinde düğün salonunun da bulunduğu bir iş merkezinin bacasında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Başkentte iş merkezinde yangın

ANKARA (AA) - Başkentte, Mamak ilçesinde içinde düğün salonunun da bulunduğu bir iş merkezinin bacasında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Abidinpaşa Mahallesi'nde, düğün salonunun da bulunduğu bir iş merkezinin bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Yangında dumandan etkilenen 5 kişiye 112 acil servis ekipleri müdahale etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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AnkaraDüğün SalonuIş MerkeziMamakYangın
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