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Başkentte iş yerlerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

ANKARA (AA) - Ankara'da iş yerlerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle, Çankaya ve Etimesgut ilçelerindeki bazı iş yerlerinde yaşanan hırsızlık olayları...

Başkentte iş yerlerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

ANKARA (AA) - Ankara'da iş yerlerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle, Çankaya ve Etimesgut ilçelerindeki bazı iş yerlerinde yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. İş yerlerindeki kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, eşkalini belirlediği hırsızlık zanlısı biri çocuk 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.İ. ve E.E. tutuklanırken, B.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde bir markete giren zanlıların salam, sucuk, tavuk gibi gıda maddeleri aldıkları görülüyor.

Görüntülere zanlıların hırdavat dükkanından inşaat malzemeleri almaları da yansıyor.

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