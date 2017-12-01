Başkentte Jehan Barbur rüzgarı

ANKARA (AA) - Akbank Caz Festivali kapsamında Jehan Barbur, başkentli müzikseverlerle buluştu.
Hacettepe Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde festival kapsamında düzenlenen "Kampüste Caz" etkinliğinde konser veren Jehan Barbur, dinleyicilerden büyük ilgi gördü.
Barbur konserinde, "Evim Neresi" adlı son albümünün yanı sıra eski albümünden şarkılar da seslendirdi.
Konseri dinlemeye gelenlere şarkılarının hikayelerini anlatan Barbur, yaptığı esprilerle de müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.
Kampüste Caz konserlerinin sonuncusunu gerçekleştirdiklerini ifade eden Barbur, Akbank'a etkinliğe verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti.