Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi yardım kampanyası iklimlendirme profesyonellerini hakkı eren ÜÇ BELEDİYE DAHA KATILDI
Çiftçilere zor gün desteği
Çiftçilere zor gün desteği
259 şubesini kapatacak
259 şubesini kapatacak
Ziyaretçi akını oldu
Ziyaretçi akını oldu
İhracatta Kasım iyi geçti
İhracatta Kasım iyi geçti
Çözümü Ankara'ya taşıdı
Çözümü Başkent'e taşıdı

Başkentte Jehan Barbur rüzgarı

ANKARA (AA) - Akbank Caz Festivali kapsamında Jehan Barbur, başkentli müzikseverlerle buluştu.Hacettepe Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde festival kapsamında düzenlenen "Kampüste Caz" etkinliğinde konser veren Jehan Barbur,...

Başkentte Jehan Barbur rüzgarı

ANKARA (AA) - Akbank Caz Festivali kapsamında Jehan Barbur, başkentli müzikseverlerle buluştu.

Hacettepe Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde festival kapsamında düzenlenen "Kampüste Caz" etkinliğinde konser veren Jehan Barbur, dinleyicilerden büyük ilgi gördü.

Barbur konserinde, "Evim Neresi" adlı son albümünün yanı sıra eski albümünden şarkılar da seslendirdi.

Konseri dinlemeye gelenlere şarkılarının hikayelerini anlatan Barbur, yaptığı esprilerle de müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.

Kampüste Caz konserlerinin sonuncusunu gerçekleştirdiklerini ifade eden Barbur, Akbank'a etkinliğe verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Akbank Caz FestivaliJehan BarburJehan Barbur'dan Başkentte Caz RüzgarıKampüste Caz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5