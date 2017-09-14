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Başkentte kaçak et operasyonu

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, yaklaşık 1 ton kaçak ve bozuk ete el koydu

Başkentte kaçak et operasyonu

ANKARA (AA) - Başkentte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, yaklaşık 1 ton kaçak ve bozuk ete el koydu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ekipleri,174 ALO Gıda Hattı'na yapılan ihbarla harekete geçti.

Dikmen Cevizlidere Mahallesi 1256'ncı Cadde'de bulunan bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde yaklaşık 1 ton kaçak et tespit etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının veterinerlerince yapılan kontrollerde, damga ve mühür bulunmayan etlerin bozulduğu belirlendi.

Kaçak etler imha edilirken, iş yeri ekipler tarafından mühürlendi.

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Büyükşehir BelediyesiGıda Tarım Ve Hayvancılık BakanlığıKaçak Et Operasyonu
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