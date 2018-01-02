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Başkentte kahvehane kundaklandı

- Altındağ'da bir kahvehane silahla camlarına ateş edildikten sonra kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kundaklandı

Başkentte kahvehane kundaklandı

ANKARA (AA) - Altındağ'da bir kahvehane kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateşe verildi.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, bir binanın alt katındaki içeride kimsenin bulunmadığı kahvehaneye silahla ateş açtı. Kırılan camlardan içeri giren kişiler, kahvehaneyi ateşe verdikten sonra otomobille olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu arada silah sesleri üzerine çevrede oturan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Görgü tanıkları 3-4 kişi olduklarını bildirdiği saldırganların, bindikleri araçla Dışkapı bölgesine kaçtıklarını söyledi.

Kahvehanede çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Polis ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kovan bulurken, bölgedeki MOBESE kameralarının görüntülerini de incelemeye aldı.

Saldırının gece saatlerinde Demirlibahçe'de bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Mamak'a bağlı Demirlibahçe semtinde kar maskeli kişilerce kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

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