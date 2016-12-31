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Başkentte kar yağışı

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek: - "Büyükşehir sorumluluğunda olan toplam 18 bin kilometrelik yolun kardan temizlenmesi için 832 araç ve 3 bin personel vardiyalı olarak geceli gündüzlü çalışma gerçekleştiriyor" - "Kar yağışı barajlarımız için de sevindirici. Hayatın devamı için karın da yağması gerekir"

Başkentte kar yağışı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışının devam ettiği merkez ve çevre ilçelerde 832 araç ve 3 bin personelle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışına karşı ekiplerin sabahlara kadar yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirtti. Gökçek, "Ankara genelinde Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan toplam 18 bin kilometrelik yolun kardan temizlenmesi için 832 araç ve 3 bin personel vardiyalı olarak geceli gündüzlü çalışma gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların mağdur olmaması ve trafikte sıkıntı yaşanmaması amacıyla, ana cadde ve bulvarların trafiğe açık tutulabilmesine yönelik etkin mücadele yapıldığını vurgulayan Gökçek, kentin merkezi noktalarında ve yüksek kesimlerinde bekleyen unimog araçlarla, buzlanmaya anında müdahale edildiğini aktardı.

Gökçek, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin Ankara genelinde toplam 25 ilçede karla mücadele çalışması yaptığını ifade etti. Gökçek, küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından karla mücadele araçlarının ana cadde, bulvar ve yollarda gün boyu ring yaptığını, kar yağışının yoğunlaşması ihtimaline karşı ise anında müdahale için yüksek noktalarda karla mücadele araçlarının bekletildiğini kaydetti.

- Stoklarda 10 bin ton tuz var

Gökçek, merkez Güvercinlik tesisleri başta olmak üzere, Saray, Mamak ve Dikmen'deki tuz ikmal silolarının aktif olarak çalıştığını, stoklarda halen 10 bin ton tuzun hazır bulunduğunu, 60 bin ton tuz alımı daha yapılacağını bildirdi.

Gökçek, 119 özel donanımlı kar küreme aracı (unimog, ateco, man), 58 kürekli kamyon, 70 kürekli tuzlama ekibi, 300 kamyon, 125 ekip aracı, 40 greyder, 35 loder, 50 beko-loder, 30 dozer ve 5 özel donanımlı solüsyon tankeri olmak üzere 832 araçla güçlü bir filoya sahip olduklarını ifade etti.

Aralıksız yağan karın yüksekliğinin şehir merkezinde 25 santimetre, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 30-40 santimetre seviyelerini aştığını belirten Gökçek, "Kar yağışı barajlarımız için de sevindirici. Hayatın devamı için karın da yağması gerekir." açıklamasını yaptı.

- Kaldırımlar temizleniyor

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerinin, bulvar, kaldırım ve meydanlarda araç ve yaya yollarını açık tutmak için 555 kişilik personel ve süpürge, tuzlama, kar küreme ve iş makinelerinden oluşan 124 araçlık filosuyla çalıştığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir BelediyesiKarla Mücadele çalışması
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