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Başkentte karpuz yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da bir kamyonetin aydınlatma direği ve köprü korkuluklarına çarparak devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mevlüt Y. idaresindeki 06 AL 4953 plakalı karpuz yüklü kamyonet, Ankara-Konya karayolu Akköprü...

Başkentte karpuz yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da bir kamyonetin aydınlatma direği ve köprü korkuluklarına çarparak devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlüt Y. idaresindeki 06 AL 4953 plakalı karpuz yüklü kamyonet, Ankara-Konya karayolu Akköprü mevkisinde kontrolden çıkıp önce aydınlatma direğine, daha sonra köprü korkuluklarına çarparak devrildi.

Kazada yaralanan ve araçta sıkışan sürücü Mevlüt Y. ve Kadir Y. itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen kazazedelerin yakınlarını polis güçlükle sakinleştirdi.

Araçtaki karpuzların yola dökümesi nedeniyle yolda ulaşım bir süre durdu. Belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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KamyonetTrafik Kazası
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