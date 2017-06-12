ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri çerçevesinde "Kazakistan Kültür Evi" açıldı.

Kalaba Kent Meydanı'ndaki kültür evinin açılış töreninde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Kazakistan'ın Türkistan şehrinin Hoca Ahmet Yesevi'nin memleketi olduğunu dile getirerek, Anadolu'ya girişiyle beraber öğretilerinin Balkanlara kadar ulaştığını kaydetti.

Keçiören Belediyesi ile Türkistan arasındaki kardeşlik protokolü çerçevesinde bu yılki "Kardeşlik iftarı"nı da Türkistan'da yapacaklarını belirten Ak, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise bu etkinlikler çerçevesinde Türk-Kazak halklarının kardeşliklerinin tazelendiğini vurgulayarak, Türk dünyasına böyle güzel bir hizmette bulunduğu için Ak'a teşekkürlerini iletti.

Kazakistan Almatı Eyaleti Jambıl Valisi Jandarbek Dalabayev de Keçiören ile Jambıl belediyelerinin kardeş olduğunu belirterek, Keçiören'de ünlü Kazak şair Jambıl Jabayev adına açılan sokaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

2017 Kültür Başkenti Türkistan Valisi Alibek Öserbayev ise bu faaliyetlerin Türkiye ile Kazakistan'ın kültürel iş birliği ve kardeşliğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve diğer bazı yetkililerin de katıldığı törende, Kazak halk oyunları ekibi yöresel canlı müzik eşliğinde bir gösteri yaptı. Daha sonra Kazak ses sanatçıları Kazak türküleri söyledi.

Kazakistan Kültür Evi'nde Kazak kültürü ile gelenekleri tanıtılacak.