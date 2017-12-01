Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi iklimlendirme profesyonellerini yardım kampanyası hakkı eren ÜÇ BELEDİYE DAHA KATILDI
İhracatta Kasım iyi geçti
İhracatta Kasım iyi geçti
Çözümü Ankara'ya taşıdı
Çözümü Başkent'e taşıdı
Muhteşem dönüşüm
Muhteşem dönüşüm
9 film vizyona girecek
9 film vizyona girecek
Taraftarın ilgisi arttı
Taraftarın ilgisi arttı

Başkentte kış lastiği denetimi

Ankara'da polis ekipleri, AŞTİ'de şehirlerarası otobüslerde kış lastiği denetimi yaptı. Lastiklerinin diş derinliği uygun olmayan otobüslere cezai işlem uygulanarak trafiğe çıkmalarına izin verilmedi.

Başkentte kış lastiği denetimi

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, AŞTİ'de şehirlerarası otobüslere kış lastiği denetimi yaptı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında geçerli olan kış lastiği kullanma zorunluluğu kapsamında şehirlerarası otobüs terminalinde denetim yaptı. Giden yolcu peronlarının çıkışında kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, otobüsleri tek tek durdurdu. Bir taraftan araç ve sürücü belgeleri kontrol edilirken diğer taraftan lastiklerin kış lastiği olup olmadığı ve lastik diş kalınlıklarının belirlenen ölçülere uygun olup olmadığı, dijital kumpas cihazı aracılığıyla incelendi.

Gerekli şartları taşıyan araçların sefere çıkmalarına izin verilirken, kış lastiği taktırmayan, lastik diş kalınlıkları yeterli olmayan ya da farklılık gösterenlere ceza kesilerek trafikten men edildi.

Trafiğe çıkamayan otobüslerdeki yolcuların kış lastiği takılı araçlara aktarılarak yola devam etmeleri sağlandı. Bazı yolcuların kış lastiği taktırmayan otobüs sürücüsüne tepki gösterdikleri görüldü.

Ankara genelinde 7 ayrı noktada 21 ekibin katılımıyla kış lastiği denetimlerinin süreceği bildirildi.

Zorunlu kış lastiği uygulaması

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında zorunlu tutuluyor. Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesi kapsamında kış lastiği bulunmayan ticari araçlara 625 lira para cezası kesiliyor, ayrıca trafiğe çıkmalarına izin verilmiyor.

Kesilen ceza miktarı, 1 Ocak 2018'den sonra 715 liraya yükselecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kış LastiğiKış Lastiği UygulamasıTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5