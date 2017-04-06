Başkentte kredi dolandırıcılığı operasyonu

ANKARA (AA) - Başkentte bankalardan sahte kimliklerle kredi çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte kimlikler düzenleyerek kentteki 11 banka şubesinden 12 kişi adına yaklaşık 300 bin lira kredi çektikleri belirlenen E.D. ve G.Ö'yü yakalamak üzere harekete geçti.
Ekipler, 30 Mart'ta bir bankanın Tandoğan şubesinden başkalarına ait kimliklerle kredi çekmeye çalışan iki şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.