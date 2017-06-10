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Başkentte organize suç örgütü operasyonu

- Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da olduğu 24 şüpheliyi gözaltına aldı - Organize suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Çolak'ın Ankara'ya uçakla getirileceği öğrenildi

Başkentte organize suç örgütü operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da olduğu 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan bir organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında, eski milli futbolcu Çolak, İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

Çolak, Ankara Emniyet Müdürlüğünden polislerce teslim alınarak, saat 14.30'da uçakla Başkente hareket etti.

Öte yandan, operasyonun Ankara ayağında da 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin organize suç örgütü kurarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundukları iddia ediliyor.

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Tanju Çolak
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