Başkentte otomobil alt geçide düştü: 2 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da bir otomobilin alt geçide düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.C. yönetimindeki 34 AGD 558 plakalı otomobil, Bağdat Caddesi Podium Alışveriş Merkezi Kavşağı'nda bariyerlere çarparak yaklaşık 6 metre yükseklikten Anadolu Bulvarı'ndaki alt geçide düştü.
Kazada sürücü M.C. ile otomobilde bulunan M.İ. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Anadolu Bulvarı'ndaki alt geçidin İstanbul Yolu istikameti yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı.