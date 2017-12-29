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Başkentte park halindeki iki araç alev aldı

- Keçiören'de park halindeki bir otomobilde çıkan yangın yanındaki minibüse sıçradı - Her iki araç da kullanılamaz hale gelirken alevlerden etkilenen bir binanın giriş katı zarar gördü

Başkentte park halindeki iki araç alev aldı

ANKARA (AA) - Ankara'da park halindeki bir otomobil ile minibüs çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Keçiören ilçesi Subayevleri Mahallesi Aşiyan Sokağı'nda bir binanın önünde park halindeki araçlardan Müslüm G'ye ait 06 JT 935 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili tamamen sardı ve bu aracın yanında bulunan Gazi Ö'ye ait 06 CCG 93 plakalı minibüse sıçradı.

Her iki araçtaki yangın binanın giriş katında bulunan dairenin camlarına da zarar verdi. Alevler üst katlara kadar yükseldi.

Bu sırada durumu fark ederek itfaiyeye ihbarda bulunan vatandaşlar, park halindeki diğer araçların sahiplerine de haber verdi. Komşularının uyandırdığı iki vatandaş, yoğun duman altında araçlarına binerek otomobillerini son anda yanmaktan kurtardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri söz konusu otomobil ve minibüste çıkan yangına müdahale ederek alevlerin binaya sıçramasını engelledi.

Müslüm G. ve Gazi Ö'ye ait iki aracın kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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