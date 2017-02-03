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Başkentte pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

- Ankara Valiliği, HDP'nin düzenleyeceği program nedeniyle pazar günü saat 10.00-18.00 saatleri arasında bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi

Başkentte pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

ANKARA (AA) - Ankara Valiliği, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) düzenleyeceği program nedeniyle pazar günü 10.00-18.00 saatleri arasında bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, HDP Genel Başkanlığı tarafından pazar günü Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantı nedeniyle saat 10.00-18.00 saatleri arasında Tahran Caddesi-John Ford Kennedy Caddesi kesişimi ile Tahran Caddesi-Bülten Sokak kesişimi arasının ve Tahran Caddesi-Büklüm Sokak kesişimi arası ile Abay Kunanbay Caddesi arasının araç trafiğine geçici olarak kapatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, bu güzergahları kullanan vatandaşların, trafiğe kapatılan yol durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.

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Ankara ValiliğiHdpToplantıTrafiğe Kapatılan Yollar
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