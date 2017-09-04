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Başkentte plastik kaplama dükkanında yangın

- İvedik OSB'ndeki üç katlı binanın en üst katında bulunan plastik kaplama dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Başkentte plastik kaplama dükkanında yangın

ANKARA (AA) - Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) üç katlı binanın en üst katında bulunan plastik kaplama dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi İvedik OSB içerisinde bulunan 1370. Sokak'taki 3 katlı binanın üst katında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Plastik kaplama dükkanı olduğu öğrenilen iş yerinden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bu sırada bir vatandaş, binanın ikinci katındaki kafeste bulunan kuşların dumandan etkilenmemesi için camları kırdı.

İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İvedik Organize Sanayi Bölgesiİvedik OSBPlastik Kaplama DükkanıYangın
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