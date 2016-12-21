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Başkentte sahte plaka operasyonu

- Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte plaka basanlara yönelik operasyon düzenlendi - Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Akdeniz: - "Sahte plaka kullanımına yönelik operasyonlarımızı sıklaştıracağız ve devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızdan duyarlık göstermelerini, bu tür plakaların basım ve dağıtımını yapanları mutlaka polise ihbar etmelerini bekliyoruz"

Başkentte sahte plaka operasyonu

ANKARA (AA) - SERTAÇ BULUR - Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, "Sahte plaka kullanımına yönelik operasyonlarımızı sıklaştıracağız ve devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızdan duyarlık göstermelerini, bu tür plakaların basım ve dağıtımını yapanları mutlaka polise ihbar etmelerini bekliyoruz." dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Akdeniz'in koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sahte ve standart dışı plaka bastıkları tespit edilen iş yerlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Başkentte 11 noktaya eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, sahte plaka basımı yapılan iş yerlerini mühürlerken, 8 kişiyi gözaltına aldı. Standart dışı basıldığı tespit edilen çok sayıda plakaya el konuldu.

AA muhabirine operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Akdeniz, araç plakalarının ebat ve ölçülerinin kanunla belirlendiğini belirterek, basım ve dağıtımının ise devletin denetiminde olduğunu söyledi.

Kanuna rağmen bazı iş yerlerinin ikiz ve sahte plaka bastıkları, bu plakaların terör, asayiş ve kaçakçılık olaylarında kullanıldığının tespit edildiğine dikkati çeken Akdeniz, bazı vatandaşların da trafik denetimlerinden kurtulabilmek için araçlarına standart dışı plaka taktıklarının görüldüğünü kaydetti.

Akdeniz, şöyle devam etti:

"Bu hukuksuzluğa 'Dur' demek gerekiyordu. Hükümetimizin yaptığı kanun değişikliği ile bu tür plaka kullananlara, basımını ve dağıtımını yapanlara çok ciddi cezalar getirildi. Bu düzenlemeler İçişleri Bakanlığı tarafından da kamuoyuna duyuruldu. Bu kapsamda polis, jandarma ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile ortaklaşa, ciddi bir şekilde sahte plaka kullanımına yönelik operasyonlarımızı sıklaştıracağız ve devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızdan duyarlık göstermelerini, bu tür plakaların basım ve dağıtımını yapanları mutlaka polise ihbar etmelerini bekliyoruz.

Bugün ülkemizin her yerinde ve her noktasında polis ve jandarma tarafından standart dışı plakalara yönelik aralıksız denetimler yapılmaktadır. Zaten basım yerlerine de Mali Şube ekiplerince operasyonlar başlatılmıştır."

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