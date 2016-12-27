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Başkentte "Sait Rüstem heykel sergisi"

- Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Bağırov: - "Said Rüstem'in yadsınamaz katkıları ve sanat ustalığının tasviri, milli gelenekler ve Azerbaycan'ın güzel sanatlarının adeta vücut bulmuş halidir"

Başkentte

ANKARA (AA) - Türk dünyasının önde gelen heykeltraşlarından Sait Rüstem'in doğumunun 60'ıncı yılı dolayısıyla düzenlenen sergi, Başkentli sanatseverler ile buluştu.

TÜRKSOY Genel Sekreterliğindeki serginin açılışına, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Faig Bağırov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Bağırov, ülkeler arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayan önemli sanatçılardan birinin Rüstem olduğunu belirterek, "Said Rüstem'in yadsınamaz katkıları sanat ustalığının tasvirinin milli gelenekler ve Azerbaycan'ın güzel sanatlarının adeta vücut bulmuş halidir." dedi.

Bağırov, Rüstem'in sanat alanındaki başarılarının devamını dileyerek, sanatçının 60'ıncı doğum gününü kutladı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov da, Türk dünyasının değerli heykeltraşlarından Sait Rüstem'in doğumunun 60'ıncı yılı dolayısıyla düzenlenen sergi ile sanatçının eserlerinin Ankaralı sanatseverlere tanıtılmasının amaçlandığını kaydetti.

Rüstem'in, heykel sanatına Azerbaycan'da başladığını anlatan Kaseinov, sanatçının, Türk dünyasının zenginliği ve çeşitliliğini çalışmalarına yansıttığını vurguladı.

Büyükelçi Bağırov, konuşmaların ardından Azerbaycan Büyükelçiliği adına Rüstem'e teşekkürname ve Azerbaycan bayrağını temsil eden saat hediye etti.

Sanatçı Rüstem de, açılış sonrası konuklara çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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Faig BağırovHeykeltraş Said RüstemSerginin AçılışıTürksoy
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