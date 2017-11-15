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Başkentte 'sigorta dolandırıcılığı' operasyonu: 25 gözaltı

Ankara'da, uydurma trafik kazaları için tutanak düzenleyerek sigorta şirketlerinden haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 25 kişi gözaltına alındı.

Başkentte 'sigorta dolandırıcılığı' operasyonu: 25 gözaltı

ANKARA (AA) - Başkentte, uydurma trafik kazaları için tutanak düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 25 kişi yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, gerçekte olmamış trafik kazaları için tutanak düzenlenerek sigorta şirketlerinden haksız kazanç sağlandığı istihbaratını alan Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ekipleri harekete geçti.

Ekipler, incelemelerin ardından "sıra dışı ve olağan sigorta uygulaması ile bağdaşmayan" trafik kazaları yapıldığına dair trafik kazası tutanakları düzenlendiğini tespit etti.

Şüphelilerin ayrıca, MOBESE kameralarının olmadığı yerlerde uyguladıkları trafik kazası senaryolarını inandırıcı kılmak için 112 acil servis ekiplerine ihbarda bulundukları, kamu malına zarar vermek suretiyle yaptıkları kazalarda jandarma ve polis ekiplerini de olay yerine çağırıp gerçek dışı beyanlarla kaza raporu tanzim edilmesini sağladıkları belirlendi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, sigorta şirketlerinden organize şekilde haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 27 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda ise 3 silah, çok sayıda mermi ile çok sayıda sigorta evrakı ele geçirildi.

Muhabir: Aykut Karadağ

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