Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Nota Marsel İlhan kuzey kore Belarus
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu
Boza üretimi başladı
Boza üretimi başladı
Merkez'den ihale kararı
Merkez'den ihale kararı

Başkentte taksiyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ANKARA (AA) - Çankaya ilçesinde, ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Mithatpaşa Caddesi'nden Sıhhiye yönüne seyreden, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 T 2393 plakalı...

Başkentte taksiyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ANKARA (AA) - Çankaya ilçesinde, ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Mithatpaşa Caddesi'nden Sıhhiye yönüne seyreden, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 T 2393 plakalı ticari taksi, 06 BT 6094 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Taksinin yolcusu yabancı uyruklu kadın ile 06 BT 6094 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Başkentte Trafik Kazası: 2 YaralıKazaTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5