Başkentte taksiyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ANKARA (AA) - Çankaya ilçesinde, ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Mithatpaşa Caddesi'nden Sıhhiye yönüne seyreden, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 T 2393 plakalı ticari taksi, 06 BT 6094 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Taksinin yolcusu yabancı uyruklu kadın ile 06 BT 6094 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.