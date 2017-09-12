Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avro Avustralya Rohingya
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

Başkentte terör örgütü DHKP-C operasyonu

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheliden 4'ü Ankara'da gözaltına alındı

Başkentte terör örgütü DHKP-C operasyonu

ANKARA (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheliden 4'ü Başkentte yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürüttüğü bir soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheliden 4'ünü Çankaya ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir hukuk bürosunda gözaltına aldı.

E.G, D.B.Ü, A.Ş. ve E.T. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Başkentte DHKP-C Operasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5