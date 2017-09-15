Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Cinsel istismar Emre Batur Yaşar Cantemur
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor

Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da yaşanan trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı Fruko kavşağında 4 araç ve bir yayanın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Yayaya çarptıktan...

Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da yaşanan trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı Fruko kavşağında 4 araç ve bir yayanın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Yayaya çarptıktan sonra kontrolünü kaybeden minibüs, bulvardaki 3 araca daha çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar polise ve 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen geri dönüşüm işçisi S.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 4 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AnkaraMinibüsTrafik KazasıYaya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5