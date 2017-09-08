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Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

- Mamak'ta kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi - Tedavileri süren 5 yaralıdan ikisinin hayati tehlikesi bulunuyor

Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale'den Ankara istikametine seyreden Mustafa Bağcı idaresindeki 06 RFN 91 plakalı otomobil, Lalahan mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir kamyona arkasından çarptı. Kamyonu kullanan kişinin kaza sonrası olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan otomobil sürücüsü Bağcı olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan Zeynep, Yusuf Eren ve Hasan Bağcı ile Fatma Bektaş ve Ayşe U. ise yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Zeynep ve Yusuf Eren Bağcı'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik bir süre jandarma ve polis ekiplerinin kontrolü altında tek şeritten sağlandı.

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