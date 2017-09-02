Başkentte trafikte yol verme kavgası: 6 yaralı

ANKARA (AA) - Yenimahalle ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle iki grup arasında çıkan ve mahalle sakinlerinin de karıştığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Yahyalar Mahallesi 934'üncü Sokak'ta akşam saatlerinde iki sürücü arasında yol verme anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşandı. Mahalle sakinlerinin de karıştığı tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavganın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Emniyet kuvvetleri, mahalle girişine bariyer kuran bir gruba müdahale etti. Kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.

Kavgada yaralanan 6 kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.