Başkentte uyuşturucu operasyonu

ANKARA (AA)- AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, tarihi Kale Mahallesi'nde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, asayiş, çevik kuvvet ve özel harekat unsurlarının katılımıyla akşam saatlerinde eş zamanlı uygulama yapıldı.

Beş yüz personelin katıldığı operasyonda, 2 köpek, 5 TOMA ve 5 zırhlı araç kullanıldı. Uygulamada 742 şahıs sorgulanırken 346 araç kontrol edildi, 10 kişi değişik suçlardan gözaltına alındı, 12 araca değişik suçlardan cezai işlem uygulandı ve 4 araç trafikten men edildi.

Ayrıca yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca ve 42 fişek ele geçirildi.

Muhabir: Sefa Şahin