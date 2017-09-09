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Başkentte Vezneciler'deki terör saldırısına ilişkin operasyon

- Terörle mücadele ekipleri geçen yıl haziran ayında İstanbul Vezneciler'de çevik kuvvet polislerini taşıyan araçlara yönelik saldırıyla bağlantısı olduğu tespit edilen bir kişiyi yakaladı

Başkentte Vezneciler'deki terör saldırısına ilişkin operasyon

ANKARA (AA) - Başkentte terörle mücadele ekipleri, geçen yıl İstanbul Vezneciler'de çevik polislerini taşıyan araçlara yönelik düzenlenen ve 7 polisin şehit olduğu, 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla bağlantısı bulunduğu belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da 7 polisin yaralandığı, 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 36 kişinin yaralandığı saldırıyla bağlantısı olduğu öğrenilen 4 şüpheliyi İstanbul'da gözaltına alan polis, zanlılardan elde edilen dokümanları inceledi.

İncelemelerini tamamlayan ekipler, saldırıyı gerçekleştiren teröristlere yardım ettiği belirlenen diş hekimi E.İ'nin kimliğine ulaştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle Çankaya ilçesi Bülten Sokağı'nda E.İ'ye ait eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan E.İ'nin evinde terörle mücadele ekipleri tarafından arama yapıldı.

E.İ'nin Ankara'daki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

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AnkaraBülten SokakGözaltıTerör SaldırısıVezneciler
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