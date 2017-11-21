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Başkent'te yankesicilik çetesine operasyon

- Ankara'da özellikle yaşlı erkekleri taciz ederek yaşanan kargaşadan yararlanıp, yankesicilik yaptıkları belirlenen ikisi kadın üç kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi - Zanlıların, mağdur ettiği şahıslardan toplam 17 bin lira çaldıkları tespit edildi

Başkent'te yankesicilik çetesine operasyon

ANKARA (AA) - Ankara'da özellikle yaşlı erkekleri taciz ederek, yaşanan kargaşadan yararlanıp yankesicilik yaptıkları belirlenen ikisi kadın üç kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da yaşlı erkeklere çeşitli bahanelerle yanaşıp, yankesicilik yaptıkları belirlenen çete üyeleri, polis ekiplerince takibe alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık iki ay süren takibin ardından "Dalgıç" kod adı verilen operasyonla yakalanan şüphelilerin Yenimahalle, Etimesgut, Çankaya, Mamak, Keçiören olmak üzere toplam beş ilçede 13 yankesicilik olayına karıştığı ortaya çıktı. Zanlıların, mağdur ettiği şahıslardan toplam 17 bin lira çaldıkları tespit edildi.

Çete üyelerinin özellikle yaşları büyük erkekleri hedef seçtikleri, cinsel tacizde bulundukları, yaşanan kargaşadan yararlanıp yankesicilik yaptıkları belirlendi.

Çetenin liderliğini Aygül E.'nin (45) yaptığı, 7 ayrı suçtan da arama kaydının bulunduğu tespit edildi. Aygül E.'nin ayrıca cezaevi firarisi olduğu ve yaklaşık 10 yıl kesinleşmiş cezasının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Başkentte Yankesicilik çetesi Yakalandı
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