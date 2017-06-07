Başkentte yeni bulvar çalışması

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri, Sabancı Bulvarı'nın bitiminde bulunan askeri alana iş makineleriyle girerek faaliyete geçti. Eskişehir yolu ve Bağlıca trafiğine büyük rahatlık sağlayacak yolun, eylülde bitirilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in görüşlerine yer verilen açıklamada, Ankara'nın Batı Yakası istikametine yeni bulvarlar açılmasına rağmen trafikte bazı bölgelerde yoğunluk yaşandığı, bu bölgelerden birinin de Eskişehir yoluyla Bağlıca bölgesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Fen İşleri Daire Başkanlığının, Eskişehir yolu Bağlıca kesişimine köprülü kavşak yapmasına rağmen bu bölgede yine de yoğunluk yaşandığına işaret eden Gökçek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sincan ve Etimesgut bölgesinden bu alana gelen araçların da katılımıyla yoğunluk artıyor. Bunun için bir çalışma yaparak, taşınan Zırhlı Birlikler arazisi içinden geçecek ve Sabancı ve Bağlıca bulvarlarını birbirine bağlayacak yeni bulvar üzerinde fikir birliğine vardık. Ardından Milli Savunma Bakanımız Fikri Işık ile geçtiğimiz kasım ayında bir protokol imzaladık. Daha sonra da hemen harita çalışmalarını yapıp projeyi hazırladık. Son olarak yolun geçeceği alanda askeri araziler ve Milli İstihbarat Teşkilatı arazilerinin bulunması nedeniyle kurumlar arası görüşmeleri sürdürerek, tamamladık. Ardından hemen yolun yapımı için tabir yerindeyse ilk kazmayı vurduk."

Muhabir: Muhammed Boztepe