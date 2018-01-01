Başkentte yeni yıl kutlamaları

ANKARA (AA) - Ankaralılar, 2018 yılına Kızılay Güvenpark'taki kutlamalarla girdi.
Kızılay'da akşam saatlerinde toplanmaya başlayan Başkentliler, saatler gece yarısına yaklaştığında Güvenpark ve Kızılay Meydanı çevresinde kalabalıklar oluşturdu.
2018'e "Hoş geldin yeni yıl" diyerek giren vatandaşlar, yeni yıla adım atıldığında müzik eşliğinde eğlendi ve yeni yılı kutladı.
Ankaralılar, yeni yılın ilk dakikasıyla birlikte meşaleler yaktı ve gökyüzüne havai fişekler ile maytaplar attı.
Ankara'nın eğlence yerlerinde de yeni yıl coşkuyla karşılandı.