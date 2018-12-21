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Başkentte yılbaşı fuarı açıldı

- Yılbaşı Orta Asya El Sanatları ve Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya Fuarı'nda, 25 ülkeden 320 firmanın ürünleri sergileniyor - Fuar Koordinatörü Remzi Çayır: - "Sergilenen ürünler el emeği, göz nuru, ince zevkin ve sabrın ürünü olan el sanatları"

Başkentte yılbaşı fuarı açıldı
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ANKARA (AA) - Türkiye dahil 25 ülkeden 320 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen "Yılbaşı Orta Asya El Sanatları ve Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya Fuarı", ATO Congresium'da açıldı.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen fuarda, aralarında Hindistan, Senegal, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Rusya, Kenya, Mısır ve Irak'ın da bulunduğu ülkelerden hediyelik eşya üreticisi firmalar yer alıyor.

Fuar Koordinatörü Remzi Çayır, AA muhabirine, fuarın çeşitli ülkelerin kültürel zenginliklerini yansıttığını söyledi.

Çayır, "Sergilenen ürünler el emeği, göz nuru, ince zevkin ve sabrın ürünü olan el sanatları. Fuarda ülkemizin çeşitli yörelerinden getirilen el sanatlarının yanı sıra Afrika, Uzak Doğu, Orta Asya ve Orta Doğu'nun kültürel ürünlerini de sunuyoruz." dedi.

Fuarı geçen yıl yaklaşık 150 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Çayır, bu yıl ziyaretçi sayısının artmasını beklediklerini kaydetti.

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