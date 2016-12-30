Başkentte yılbaşı tedbirleri

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, yarın akşama ilişkin Başkentte gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Yılbaşı akşamı 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Aşkaabat ve Tunalı Hilmi caddelerinde 12 atlı devriyemiz olacak. Burada 49 noktada da araçlarla kapama yapıyoruz. 49 kamyon türü araçla herhangi bir şekilde, araçla saldırı olmasın diye 49 noktayı kapatıyoruz." dedi.

Topaca, valilikte düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da yılbaşı akşamı dolayısıyla alınacak güvenlik tedbirlerini açıkladı.

Türkiye'de yılbaşı gecelerinin normal zamanlara oranla daha hareketli geçtiğini anımsatan Topaca, "Tedbirlerimizin amacı, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak, vatandaşlarımızın dışarıda bulundukları süre içerisinde gerek sokakta, gerek istirahat yeri dediğimiz eğlence mekanlarında, gerekse oralara gidiş-gelişlerinde güven içerisinde olmalarını temin etmektir." dedi.

Topaca, yılbaşı tedbirlerini yönetmek için valilik bünyesinde bir "kriz merkezi" kurduklarını, bu merkezde, emniyet, jandarma, büyükşehir belediyesi gibi ilgili kurumlardan temsilcilerin yer aldığını bildirdi.

Kentte yaşanan herhangi bir olumsuzluk durumunun ilk olarak "kriz merkezi"ne iletileceğini, oradan yapılacak görevlendirmeyle sorunların çözüleceğini anlatan Topaca, güvenlik tedbirleri kapsamında, yılbaşında en kalabalık olması beklenen 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Aşkaabat (7. Cadde) ve Tunalı Hilmi caddelerini o gece için araçtan arındırılmış bölgeler haline getireceklerini belirtti.

- "Vatandaşlarımız kontrollü bir şekilde alınacak"

Çankaya istikametinden Kızılay'a doğru inişin, belli bir yerden itibaren araç trafiğine kapatılacağını dile getiren Topaca, Çankaya'dan Kızılay istikametine doğru gelen araçların Meşrutiyet Caddesi'ne yönlendirileceğini söyledi.

Topaca, şunları kaydetti:

"Ulus'tan Kızılay istikametine doğru giderken Zafer Çarşısı'nın olduğu yerden itibaren yolu, çift yönlü olarak araç trafiğine kesiyoruz. Ulus'tan Kızılay istikametine doğru giden araçlar, Necatibey Caddesine yönlendirilecek. Kolej'den Kızılay'a doğru gelmek isteyen araç sürücüleri, yine aynı şekilde Kolej Kavşağı'ndaki Ulus istikametine giden sağ ve sol dönüşlerimize yönlendirilecek. Kolej'den itibaren Kızılay'a doğru trafik akışı olmayacak. Maltepe'den Kızılay istikametine gelen araçlar Kumrular Sokak'a doğru olan dönüşe yönlendirilecek."

Tunalı Hilmi Caddesi'nin girişinde Kuğulu Kavşağı'ndan Esat Caddesi'ne kadar olan bölümün, yan yollar da dahil olmak üzere, büyük araçlar ve bariyerlerle trafiğe kapatılacağını belirten Topaca, Bahçelievler Aşkaabat Caddesi'nin de Milli Kütüphane'nin önünden caddenin sonuna kadar yan yollar da dahil olmak üzere kapatılacağını söyledi.

Topaca, "Orada her bir girişe yerleştireceğimiz gerek bariyerler gerekse kamyonlarla, büyük araçlarla bölgeye herhangi bir şekilde bir aracın girmesini önleyeceğiz. Bu arındırılmış bölgeye girişlerde belli bir saatten sonra vatandaşlarımız da kontrollü bir şekilde alınacak. İstiyoruz ki vatandaşlarımız bu arındırılmış bölgelerde rahat bir şekilde gezsin, dolaşsın, eğlensin, kafasında herhangi bir güvenlik endişesi olmasın." diye konuştu.

- Kalabalık cadde ve sokaklarda da tedbirler alınacak

Vatandaşların bu tedbirleri duymasında fayda olduğuna dikkati çeken Topaca, bazı bölgelerin yarın trafiğe kapatılmasının saat 18.00'den itibaren başlayacağını, bölgelere daha önceden araç park edenlerin, yarın saat 20.00'ye kadar bunları kaldırmamaları halinde, araçlarının çekiciyle bölgeden çıkarılacağını bildirdi.

Tedbirlerin yalnızca "kriz merkezi ve trafikten arındırılmış bölgeler"le sınırlı olmadığına işaret eden Topaca, şehrin diğer kalabalık cadde ve sokaklarında da önemli güvenlik tedbirleri alacaklarını aktardı.

Vatandaşların, tedbir alan güvenlik kuvvetlerine yardımcı olmalarını isteyen Topaca, "Vatandaşlarımızın ve kentimizin güvenliği için bu tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızdan da güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını kolaylaştırmalarını rica ediyoruz." dedi.

Topaca, "Yılbaşı akşamı, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Aşkaabat ve Tunalı Hilmi caddelerinde 12 atlı devriyemiz olacak. Burada 49 noktada da araçlarla kapama yapıyoruz. 49 kamyon türü araçla herhangi bir şekilde, araçla saldırı olmasın diye 49 noktayı kapatıyoruz." diye konuştu.

Ankara'daki yaklaşık 80 civarında eğlence mekanına da girişlerin kontrollü bir şekilde yapılacağını aktaran Topaca, şöyle devam etti:

"Yılbaşı dolayısıyla bazı grupların herhangi bir şekilde müdahale etmesini önlemek, herhangi bir eylemin yapılmasına fırsat vermemek için oralara da girişlerde belli kontroller uygulanacak. İşletme sahiplerine tebligat yaptık. Onlardan da da bu konuda kendi özel güvenlik personeli olanların, bize yardımcı olmaları gerektiğini düşünüyoruz çünkü buraların da hedef olma ihtimali var. Dolayısıyla eğlence mekanlarını da sıkı bir şekilde kontrol ve denetimden geçiriyoruz."

Topaca, vatandaşların hijyenik, temiz, kaliteli gıda ürünlerine erişimini sağlamak için de çok sayıda iş yerine denetimlerde bulunulacağını kaydetti.



- "Huzur içinde kutlamaları için bu tedbirler"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Topaca, "Alınan yoğun güvenlik önlemlerinin gelen istihbaratlarla bir ilgisi olabilir mi?" sorusu üzerine, vatandaşların yılbaşı gecesinde rahat olmalarını, güvenlik endişesi duymamalarını söyledi.

Vali Topaca, "Biz devletiz, bize birçok istihbarat, ihbar gelir. Hepsini değerlendirir, bu kapsamda tedbirlerimizi geliştiririz. Ülke olarak, Ankara olarak hassas bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla biz hiçbir açık bırakmadan bu tedbirleri alıyoruz. Her zaman bir riskin, açık bir tehdidin olması gerekmiyor." diye konuştu.

Vatandaşların huzur içinde yılbaşını kutlaması için bu tedbirleri aldıklarını belirten Topaca, şunları kaydetti:

"Çok özel bir sebebi yok, genel bazı sebepler var. Gerek ülkemizde yaşananlar, gerek en son Berlin'de olan hadise de dahil olmak üzere her ihtimali düşünüyoruz ama şunu söyleyebilirim, bu geceye mahsus, çok açık, çok net bir tehdit, bize ulaşan bir şey yok. Son bir yıldır devam eden gerek PKK'nın, gerek DEAŞ'ın, gerekse diğer terör örgütlerinin eylem türlerini de dikkate alarak tedbirlerimizi geliştiriyoruz. Bunun benzerini 29 Ekim törenleri sırasında da uygulamıştık. O zaman belli istihbaratlar vardı. Bugün için de bize ulaşmayan bilgiler, istihbaratlar veya tespit edemediğimiz riskler olabilir düşüncesiyle bu şekilde tedbir alıyoruz."

- "Yılbaşında, 5 bin 800 güvenlik personeli sahada"

Kentin çeşitli yerlerinde çok sayıda asayiş uygulaması yapacaklarını da aktaran Topaca, "İlçelerimiz de dahil olmak üzere, il genelinde saydığımız görevleri yapmak üzere toplamda 5 bin 800 personelimiz görev yapacak. Bunun bin 190'ı jandarma, diğerleri de polis. Bu geceye mahsus bazı ibadethaneler ve kiliselerin bulunduğu bazı mekanlarda da ayrıca tedbir alacağız. Bu şekilde 11 ibadethane var. 88 elçilik, elçi evi ve yabancı temsilcilikler olmak üzere 156 noktada var olan tedbirlerimize ilaveten, bazı güvenlik tedbirleri alıyoruz." diye konuştu.

Vali Topaca, şehrin giriş ve çıkışlarındaki kontrol faaliyetlerinin de yoğun bir şekilde devam edeceğini belirterek, "Bu tedbirlerle yılbaşının Ankaramızda huzurlu bir şekilde geçmesini umuyorum. Bu vesileyle vatandaşlarımızın da yeni yılını kutluyorum. 2017 yılının onlara hayırlar, güzellikler getirmesini, ülkemiz ve insanlık için de barışın, huzurun, kardeşliğin, dostluğun daha kuvvetli hissedildiği bir yıl olmasını diliyorum." dedi.