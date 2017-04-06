Başkentteki cinayet 6 yıl sonra çözüldü

ANKARA (AA) - Başkentte 2011 yılında otoyolda cesedi bulunan Gülten K'nin katil zanlısı 6 yıl sonra Adana'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 Ekim 2011'de Yenimahalle ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'ndeki otoyolda Gülten K'nin (50) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili görgü tanıklarının bilgisine başvurdu.

Ekipler, Gülten K'nin fuhuş yaptığı, son olarak da olay yerine yakın bölgede genç bir erkeğe ait araca binip uzaklaştığını belirledi.

Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, aracın net görüntüsüne ulaşamadı. Teknik ve fiziki çalışma başlatan ekipler, 1976 ile 1983 model arasındaki araçlara uyduğu tespit edilen araçları araştırdı. Çok sayıda tescil ve kamera kaydını inceleyen polis ekipleri, takip sonucu aracın izine 3 Nisan'da Adana'da ulaşmayı başardı.

Aracın sahibi olduğu, yaralama ve uyuşturucu satıcılığı gibi suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen Ceyhun Demir (23), Ankara Cinayet Büro ekiplerince Adana'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi.

Olay yerinde bulunan sperm örnekleri ve kadının tırnakları arasındaki dokunun, zanlının DNA'sı ile uyuştuğu tespit edildi.

Zanlının, Gülten K. ile para karşılığı ilişkiye girdiği, sonrasında ise aralarında çıkan tartışma sonucu kadını bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Ceyhun Demir tutuklandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde otoyol üzerinde 25 Ekim 2011'de cesedi bulunan Gülten K'nin (50) bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilmişti.