Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Veeam cityscape cnnturk Dr. Markus Heyn
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor
En güvenli yıl oldu
En güvenli yıl oldu
Görev süresi doldu
Görev süresi doldu

Başkentteki eski havagazı fabrikası kaldırıldı

- Ankara Büyükşehir Belediyesince, metruk halde bulunan eski havagazı ve elektrik üretim fabrikası kaldırıldı

Başkentteki eski havagazı fabrikası kaldırıldı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, uzun zamandır metruk halde bulunan eski havagazı ve elektrik üretim fabrikasının söküm, yıkım ve moloz kaldırma çalışmalarını bitirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bir dönem asbest iddialarıyla gündeme gelen fabrikanın, asbestle ilgili yönetmelik dikkate alınarak söküldüğü ve alanın temizlendiği belirtildi.

Yıkım çalışmalarının, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dairesi'nin 27 Eylül 2017'de yürütmenin durdurulması kararını kaldırılmasının ardından yeniden başlanıp bitirildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Asbestle ilgili çalışmalarda, sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik ve konuyla ilgili yönetmelikler hükümlerine göre asbest söküm uzmanlarından oluşan ekip tarafından söküm ve temizliğe başladık. Çalışmalarımız 2017 yılının mayıs ayı ortasında tamamlandı. 19 Kasım 2017'de fabrikanın 15 noktasından Türkak tarafından yetkili laboratuvarca numune alınarak inceleme yapıldı. 22 Kasım 2017'de laboratuvar sonuçlarının olumlu şekilde gelmesinin ardından fabrikanın metal aksamlarının söküm ve yıkımına başladık. 26 Aralık'ta da söküm, yıkım ve moloz kaldırma çalışmaları bitirilerek, uzun zamandan beri metruk halde bulunan eski Havagazı ve Elektrik Üretim Fabrikasının yıkım süreci tamamlanmış oldu."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir BelediyesiFabrikaHavagazı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5