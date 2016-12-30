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Başkentteki FETÖ soruşturması

- Gözaltına alınan eski 2 asker ve bir öğretmen tutuklandı

Başkentteki FETÖ soruşturması

ANKARA (AA) - Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren zanlılardan 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan eski Kurmay Albay Ahsen Süren, eski Teğmen İsa Çon ve eski öğretmen Bahattin Çelik tutuklandı.

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Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıFetöFetullahçı Terör Örgütü
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