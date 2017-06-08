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Başkentteki Kırşehirliler iftarda buluştu

ANKARA (AA) - Kırşehirli Dernekler Federasyonunca düzenlenen iftarda, Ankara'da yaşayan Kırşehirliler bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan, bir otelde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, Kırşehirlileri...

Başkentteki Kırşehirliler iftarda buluştu

ANKARA (AA) - Kırşehirli Dernekler Federasyonunca düzenlenen iftarda, Ankara'da yaşayan Kırşehirliler bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan, bir otelde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, Kırşehirlileri iftarda buluşturan federasyona teşekkür etti.

Ramazanın hayırlı olması temennisinde bulunan Alparslan, "Biz, bir ve beraber çalışarak, ülkemize nasıl hizmet yaparız, onun arayışı içerisinde olacağız." dedi.

- "Problem bizim coğrafyamızda konuşarak çözülmeli"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de hem Türkiye'nin hem de Türk ve İslam coğrafyasının zor günlerden geçtiğini ifade etti.

Dünya üzerinde kan, gözyaşı ve esaretin Türk ve İslam coğrafyasında var olduğuna işaret eden Destici, "İşte bugün yine bakıyorsunuz Arap ülkelerinin bir kısmı Katar'a karşı bir ambargo uyguluyor. Eğer bir problem varsa İslam ülkeleri arasında, bu problem bizim coğrafyamızda konuşarak çözülmeli." ifadelerini kullandı.

Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hilmi Gökçınar ise iftara katılan hemşehrilerine teşekkür etti.

İftara, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Ankara Valisi Ercan Topaca, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, AK Parti Kırşehir milletvekilleri, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, çok sayıda bürokrat ve vatandaş katıldı.


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AnkaraIftarKırşehirliler
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