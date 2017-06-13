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Başkentteki organize suç örgütü operasyonu

- Başkentte bir organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da olduğu 30 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi

Başkentteki organize suç örgütü operasyonu

ANKARA (AA) - Başkentte bir organize suç örgütüne düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da olduğu 30 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan bir organize suç örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen, eski futbolcu Tanju Çolak'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden diğer şüphelilerin de gün içerisinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, 10 Haziran'da Ankara merkezli operasyon başlatılmış, birçok ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, aralarında Çolak'ın da bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı. Çolak’ın, bazı alacaklarını tahsil etmeleri için çete üyeleriyle anlaştığı ileri sürülüyor.


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Tanju Çolak Adliyeye Sevk Edildi
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