Başörtülü sunucu, Norveç'te aşırı sağcıları rahatsız etti

KOPENHAG (AA) - Norveç kamu televizyonu NRK, bir programı başörtülü bir Müslüman'a sundurma kararı alması nedeniyle İslam karşıtlarının hedefi oldu.

Norveç basınında yer alan haberlere göre, başörtülü Faten Mahdi Al-Hussaini'nin, genel seçimlerle ilgili NRK'da "Faten seçimini yapıyor" adlı bir program sunmasına karar verildi. Ancak daha program yayınlanmadan, 3 binden fazla İslam karşıtı, aldığı karar nedeniyle kanala tepki mesajı gönderdi.

Tepkilerin büyük çoğunluğu, nefret dolu söylemler içerirken, kanal Hristiyan değerler ve sembollerini ekrandan kaldırarak İslam'ı öne çıkarmakla suçlandı.

Demokratene i Norge (Norveç'teki Demokratlar) adlı aşırı sağcı parti, kanalın yanı sıra Eşitlik ve Ayrımcılık Ombudsmanının, "NRK'nın başörtülü sunucu kararıyla eşitliği ihlal etmediği" yönünde verdiği kararı sert ifadelerle eleştirdi. Aşırı sağcı parti, ombudsmanın, verdiği karar nedeniyle kovulmasını istedi.

Partinin sosyal medya hesabında da konuyla ilgili görüşlerini dile getiren aşırı sağcı Norveçliler, NRK ve Müslümanlar aleyhine yorumlar yazdı. Yorumlar arasında "Müslümanları geri gönderin" ve "NRK’yı TV'nizden silin" ifadeleri dikkati çekti.

- "Müslümanların görünmesi istenmiyor"



Kanalın Genel Direktörü Thor Gjermund Eriksen ise, Aftenposten gazetesine yaptığı açıklamada, kendilerine gelen eleştirilerin büyük oranının nefret dolu söylem içerdiğini belirterek, "Bunlar, Norveçli Müslüman genç bir kızın kamuoyunda görünmesinden kaynaklanıyor. Güçlü ve karanlık güçler, genç Müslümanların görünmesini istemiyor." dedi.

Norveç Başbakanı Erna Solberg de, Faten Mahdi Al-Hussaini'ye destek vererek, dini inançlarından dolayı başörtüsü takanlara saygı göstermenin önemli olduğunu söyledi.

- "Faten seçimini yapıyor"

22 yaşındaki Al-Hussaini'nin sunacağı programda, 11 Eylül'de yapılacak genel seçimler ele alınacak. İlki 31 Ağustos’ta yayınlanacak 4 bölümlük programda, genç sunucu, Norveç'te kendisi gibi yaşayanların beklentilerinden yola çıkarak, siyasilerle röportajlar gerçekleştirerek ve partilerle ilgili araştırmalar yapacak.



