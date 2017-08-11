Başpehlivan Balaban, yüksek lisansa başvurdu





EDİRNE (AA) - 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı İsmail Balaban, Trakya Üniversitesi (TÜ) Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'na yüksek lisans ön başvurusunda bulundu.

İsmail Balaban, ikizi Turan Balaban ile yüksek lisans için ön başvuru yaptı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Balaban, "Kırkpınar'ın başkenti" Edirne'de yüksek lisans yapmanın kendisine gurur vereceğini söyledi.

Yüksek lisansa kabul edilmesi durumunda sık sık Edirne'ye geleceğini belirten Balaban, şunları kaydetti:

"Kardeşim Turan Balaban ile başvuruda bulunduk. Haftaya salı günü mülakatımız olacak. Mülakatta da başarılı olursak inşallah yüksek lisansımızı Edirne'de yapacağız. Edirne'yi ve Edirne halkını seviyoruz. Kırkpınar'dan önce Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile görüşmüştük. Yüksek lisans yapmamız için bize daveti oldu. 'Burada olmanız bizim için güzel olur.' dedi. 'Biz de burada olmaktan gurur duyarız.' dedik. Sonuçta Edirne tarihi bir yer. Kırkpınar'ın yapıldığı şehir. O yüzden Edirne'nin bizdeki yeri ayrı. Biz de bunu düşünerek başvurularımızı yaptık. Mülakat sonucu başarılı olup kazanırsak bir tarafımız Edirne'de olacak. Kırkpınar hazırlıklarımızın bir bölümünü Edirne'de yapacağız."