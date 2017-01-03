Başpehlivanlar, şehitler için güreşecek





İSTANBUL (AA) - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk 8'de yer alan başpehlivanlar, Türkiye'de ilk defa yağlı güreş sezonu dışında şehitler anısına Balıkesir'de güreşecek.

Türkiye Güreş Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edirne Belediyesi, Antalya Elmalı Belediyesi ve Balıkesir Karesi Belediyesi öncülüğünde, şehitler anısına düzenlenecek Kurtdereli Mehmet Pehlivan Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı ile Kırkpınar başpehlivanları "Şehitler İçin Kol Bağlıyor" organizasyonlarının basın açıklaması İstanbul'da yapıldı.

Beşiktaş'taki terör saldırısının yaşandığı Şehitler Tepesi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Durak ve Kırkpınar ağası Seyfettin Selim katıldı.

Kurtdereli Mehmet Pehlivan Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı, Balıkesir Kurtdereli Mehmet Spor Salonu'nda 6, 7 ve 8 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kırkpınar başpehlivanları "Şehitler İçin Kol Bağlıyor" organizasyonunda ise müsabakalar, 7 Ocak Cumartesi günü yapılacak. Turnuvada, Recep Kara, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, Salih Erinç, Şaban Yılmaz, Orhan Okulu, İsmail Koç ve Serhat Balcı mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, tarihte ilk kez yağlı güreş turnuvasını spor salonunda düzenleyeceklerini belirterek, "Son günlerde artan terör olaylarını ve destekçilerini lanetlemek üzere burada toplanmış bulunmaktayız. 2017 yılının ülkemize barışı, huzuru ve kardeşliği hakim kılmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ise Türkiye'nin son yıllarda yakalamış olduğu huzur ve istikrar ortamının artan terör saldırılarıyla sekteye uğratılmak istendiğini söyledi.

Milletin inancının, hain teröristleri yenilgiye uğratacağını belirten Uğur, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ne zaman kalkınma hızını artırsa terör saldırıları da artış göstermektedir. Terör örgütleri ve onların destekçileri olan hainlere karşı bugün buradan başaramadıklarını ve başaramayacaklarını bir kez daha haykırmak istiyoruz. Bu hain terör saldırılarını ve tüm terör örgütlerini bir kez daha şiddet ve nefretle kınıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi artırmak için mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz."