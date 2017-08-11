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Başsavcı'dan "suikast timi" açıklaması

- Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz: - "Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, sanıkların duruşma salonuna halkın önünden geçirilmeyerek doğrudan salona alınmalarına ilişkin herhangi bir kararı bulunmamaktadır"

Başsavcı'dan

MUĞLA (AA) - Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada yargılanan sanıkların halkın önünden geçirilmeyerek Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı doğrultusunda doğrudan duruşma salonuna alındığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcı Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Muğla'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı duruşma salonunda devam eden duruşmalara sanıkların halkın önünden geçirilmeyerek Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı doğrultusunda doğrudan duruşma salonuna alındığına ilişkin basın ve yayın organlarında bazı haberler yayınlandığını belirtti. Yavuz, şunları kaydetti:

"Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, sanıkların duruşma salonuna halkın önünden geçirilmeyerek doğrudan salona alınmalarına ilişkin herhangi bir kararı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımla duyurulur."

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FetöMuğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas YavuzSuikast Davası
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