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Başsavcılıktan ByLock açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ soruşturmaları kapsamındaki detaylı inceleme sonucunda, 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının ByLock IP'lerine yönlendirildiklerinin tespit edildiği bildirildi.

Başsavcılıktan ByLock açıklaması

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ soruşturmaları kapsamındaki detaylı inceleme sonucunda, bağlantı veri parametreleri bakımından benzer özellik taşıyan 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının ByLock IP'lerine yönlendirildiklerinin tespit edildiği, bu kişilerin hukuki durumlarının soruşturma makamlarınca yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman yaptığı açıklamada, "ByLock bizim için en büyük delillerden biri. Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Mor Beyin yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kocaman, "Mor Beyin yazılımını yapan Kemalettin Cengiz Erbakırcı, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün sonra yurt dışına kaçmış. Eski TÜBİTAK çalışanı Erbakırcı'nın bu işin en büyük sorumlularından olduğunu düşünüyoruz. Bu kişi hakkında soruşturma başlattık, hakkında yakalama kararı çıkarttık." bilgisini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
ByLockFetöGözaltıTürkiye
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