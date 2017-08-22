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Bataklığa saplanan inek kurtarıldı

- Bartın’da, saplandığı bataklıkta 4 gün mahsur kalan inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Bataklığa saplanan inek kurtarıldı

BARTIN (AA) - Bartın'da bataklığa saplanarak 4 gün mahsur kalan inek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akçalı köyünde Hatice Dursun'a ait inek, 4 gün önce sazlık alanda bataklığa saplandı.

Kayıp ineğini çamura saplanmış halde bulan Dursun, durumu AFAD İl Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, ineği halata bağlayıp vinç yardımı ile saplandığı bataklıktan çekerek kurtardı.

Ekiplerce bataklıktan çıkarılan inek, sahibi Hatice Dursun'a teslim edildi.

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BartınBataklıkInekKurtarma
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