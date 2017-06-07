Batı Afrika güçleri ile Jammeh destekçileri arasındaki çatışmalar

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gambiya'da eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh destekçileri ile Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğuna (ECOWAS) bağlı birlikler arasında çıkan çatışmalarda 1 kişinin öldüğü, 22 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Gambiya İçişleri Bakanı Mai Ahmet Fatty yaptığı açıklamada, ülkenin Senegal'in Casamance bölgesi sınırına yakın bazı yerlerle Kanilai köyünde, Jammeh destekçileri ile ECOWAS güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Fatty, güvenlik güçlerinin eski Devlet Başkanı Jammeh'e ait arazilere girişini engellemek amacıyla yollara barikat kuran göstericilerin silahlı olduğunu kaydetti.
Hafta sonu yerel basında çıkan haberlerde, ECOWAS askerlerinin Kanilai köyünde Jammeh'e ait villaya girmesinin ardından çatışma çıktığı, çatışmada 6 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.
ECOWAS'a bağlı askeri birlikler, Jammeh'in seçimleri kaybetmesinden sonra Gambiya'da istikrarın kazanılması ve yeni yönetimin rayına girmesine destek olmak amacıyla ülkede güvenliği sağlıyor.