Batı Afrika'da Türk ürünlerine talep artıyor

DAKAR (AA) - Türk ürünlerine talebin giderek arttığı Batı Afrika ülkesi Senegal'de, 19 Türk şirketinin katıldığı Senefood ve Senepack (Senegal Gıda Ürünleri ve Ambalaj) fuarı düzenlendi.

Ana organizasyonunu Türk şirketi Hage Fuarcılık'ın yaptığı ve SISEMI Senegal ortaklığıyla başkent Dakar'da düzenlenen Batı Afrika'nın en büyük gıda ve ambalaj fuarına, 19'u Türkiye'den olmak üzere 71 şirket katılıyor.

Hage Fuarcılık Organizasyon Şirketi Genel Müdürü Ali Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Afrika'nın giriş kapısı olarak gördükleri Senegal'de Hage West Afrika adında bir fuarcılık ve organizasyon şirketleri bulunduğunu belirtti.

Dakar'da 2013'ten bu yana gıdadan ambalaja, yapıdan züccaciyeye çok sayıda fuar organize ettiklerini kaydeden Kalkan, bu fuarlara tüm dünyadan ve bölge ülkelerinden katılımcı çektiklerini ifade etti.

Türkiye'den de her fuara ortalama 20-25 firmanın katıldığını anlatan Kalkan, bu firmaların bölge ülkeleri ve Senegal'in ihtiyaçlarına kendi ürünleriyle çözüm bulmaya çalıştıklarını dile getirdi.

- "Senegal, Batı Afrika'nın en önemli ülkesi"

Kalkan, "Senegal, bizim için Batı Afrika'daki en önemli ülke çünkü oturmuş bir demokrasisi, istikrarlı bir ekonomisi var. İstikrarlı bir büyüme hızı var. Bu nedenle biz Senegal'de konuşlanmayı ve buradan Batı Afrika'ya giriş yapmayı yeğledik. Bunun yanında lojistik olanaklarının çok iyi olması ve çevre ülkelerle ticari bağının etkin olması Senegal'i Batı Afrika'da ticaret yapmak isteyen firmalar için önemli bir destinasyon haline getiriyor." ifadelerini kullandı.

Dakar Ticaret Müşaviri Özgür İlhan Yalnız da 4 milyona yaklaşan nüfusuyla Dakar'ın Batı Afrika'nın giriş kapısı olarak adlandırılabileceğini söyledi.

Senegal-Türkiye ticari ilişkilerinde 2018'de patlama yaşandığını kaydeden Yalnız, ticaret hacminin 400 milyon doları geçtiğini, bunun 390 milyon dolarını ihracatın, geri kalan 12 milyon dolarlık kısmını da ithalatın oluşturduğunu vurguladı.

İnşaat ve yapı malzemeleri ve gıda ürünlerinin genel ihracat kalemlerini oluşturduğunu ifade eden Yalnız, "Senefood&Senepack Fuarı yoğun ilgi görüyor, fuar Batı Afrika'da Türk ürünlerine ciddi bir talep olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

- "Türk ürünlerine rağbet gittikçe artıyor"

Fuara Türkiye'den katılan Dicle Gıda ve Tarım Ürünleri'nin Ticaret Müdürü Sami Chaabani, Senegal halkının çok cana yakın ve kibar olduğunu söyledi.

Chaabani, "Senegallilerle ticaret yapmak kolay ve güzel çünkü rahatlar. İnşallah herkes için başarılı bir ticaret olur." şeklinde konuştu.

Katılımcılardan Senegalli işadamı Thiabou Papis de ülkenin güneyinden geldiğini, tarım alanında iş yaptığını anlattı. 50 tonluk deposu bulunduğunu, depoya soğuk hava odası eklemek istediği için fuara katılan bir Türk firmasının ürünlerini incelediğini ifade eden Papis, "Türk ürünleri çok kaliteli ve Senegal'da gittikçe daha çok tanınıyor. Tanındıkça da bu ürünlere talep artıyor." dedi.

Papis, ürünlerini incelediği Türk şirketle soğutma sistemi ve soğuk hava deposu için anlaşma imzaladığını belirtti.

Resmi açılışı yarın yapılacak fuarda, Senegal'de gıda ve ambalaj yatırımı olanakları üzerine bir konferansın yanı sıra, şirketler arası sektörel heyet görüşmeleri de düzenlenecek.

Senegal basınının da yoğun ilgi gösterdiği fuar 4 gün sürecek.